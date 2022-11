OneXPlayer 2 è ufficiale: ecco il mostro tascabile con Intel Raptor Lake

Incoronata lo scorso anno come console portatile più potente di sempre, la prima OneXPlayer con Tiger Lake e Zen3 è stata in grado di tenere testa a prodotti come Steam Deck e le proposte di AYANEO in un mercato che si pensava fosse di nicchia.

Il portfolio del brand, nel corso dei mesi, si è arricchito di proposte piuttosto interessanti come Mini e Mini PRO, ma finalmente abbiamo modo di sapere qualcosa in più sulla vera next-gen.

OneXPlayer 2 è ufficiale e i preorder partiranno il 25 novembre, per poi approdare nelle case degli appassionati nel 2023.

Nonostante le tempistiche preannunciate e la mancanza di ufficialità su alcune delle sue componenti, il produttore ci ha tenuto a specificare che oltre, alle APU AMD Ryzen Zen3+, si potranno scegliere anche configurazioni con processori Intel Raptor Lake, vale a dire la tredicesima generazione di CPU Intel Core nonché seconda ad architettura ibrida.

Probabilmente, il modello che verrà adottato da OneXPlayer sarà il diretto successore dell'i7-1260P, quindi è plausibile che ci sarà un focus particolare su questa nicchia di dispositivi da parte del team blu. Per la sponda rossa a bordo ci sarà la grafica integrata di nuova generazione, ovvero la Radeon 680M di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione del ROG Zephyrus G14.