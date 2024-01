OneXPlayer X1, la poderosa console da 11 pollici ha finalmente un prezzo

Con un formato che ricorda molto da vicino la proposta Sony, la nuova OneXPlayer X1 è molto più di una console portatile o di una macchina da streaming. Si tratta di un vero e proprio laptop da 11 pollici convertibile, con un controller "alla Switch".

Annunciata a metà dicembre 2023, la X1 ha già fatto parlare di sé in più di un'occasione e non solo per il suo aspetto estetico. Punto di forza assoluto è certamente il brillante display LTPS da quasi 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, insieme a un controller dalle dimensioni e dall'ergonomia più tradizionali rispetto a quelli dei comuni handheld. Inoltre, molto interessante è anche la sua composizione hardware, dal momento che può essere configurato con CPU Intel Core Ultra di prima generazione, vale a dire con i nuovi processori Intel Meteor Lake. A disposizione una versione con l'Intel Core Ultra 7 155H e una con il 125H, rispettivamente da 16Core e 22 Thread (in configurazione da 6P/8E/2E) e 14 Core e 18 Thread (4P/8E/2E). Per ulteriori specifiche sulle due CPU, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle prime CPU Intel Meteor Lake.

Grazie alla grafica integrata, si potrà giocare ai principali titoli in circolazione senza però troppe pretese; tuttavia, è possibile utilizzarlo anche con GPU esterne tramite interfaccia Oculink. Infine, il formato: come spiegato in apertura, infatti, si tratta di un vero e proprio laptop o, per meglio dire, un convertibile: più precisamente, il nuovo X1 è un 3-in-1 che può essere utilizzato come notebook agganciando nella parte inferiore la tastiera, come handheld infilando i due "joycon" ai lati dello schermo e, infine, come tablet. Il prezzo, annunciato solo in questi giorni, partirà da 859 dollari per la versione con Intel Core Ultra 7 125H, 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione.