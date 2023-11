Onimusha: Warlords, il classico Capcom su GeForce NOW aspettando Netflix

Tante le novità in questo secondo appuntamento di novembre con il tradizionale GFN Thursday. A finire sotto la lente d'ingrandimento stavolta è un classico Capcom, ma la lista è lunga e particolarmente esaltante.

Come dicevamo, a dominare la scena è sicuramente il ritorno sulle nuvole di Onimusha: Warlords. Il titolo approda sulla piattaforma verde in streaming dal catalogo Steam per celebrare l'annuncio dell'anime di Onimusha targato Netflix. Ecco, invece, la lista completa dei sedici giochi di questo giovedì:

The Invincible (Nuovo rilascio su Steam, 6/11)

Roboquest (Nuovo rilascio su Steam, 7/11)

Stronghold: Definitive Edition (Nuovo rilascio su Steam, 7/11)

(Nuovo rilascio su Steam, 7/11) Dungeons 4 (Nuovo rilascio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 9/11)

Space Trash Scavenger (Nuovo rilascio su Steam, 9/11)

Airport CEO (Steam)

Car Mechanic Simulator 2021 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Farming Simulator 19 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

GoNNER (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

GoNNER2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Jurassic World Evolution 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

(Xbox, disponibile su PC Game Pass) Onimusha: Warlords (Steam)

(Steam) Planet of Lana (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Q.U.B.E. 10th Anniversary (Epic Games Store)

Trailmakers (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Epic Games Store)

Molto interessante, oltre al titolo Capcom, anche il supporto a Jurassic World Evolution 2, disponibile tra l'altro senza costi aggiuntivi se si possiede anche un abbonamento a Xbox Game Pass, ma per gli amanti degli RTS potrebbe essere particolarmente stimolante anche la Definitive Edition di Stronghold, arrivata su Steam solo il 7 novembre 2023.