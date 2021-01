Online la mappa delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia: aggiornata in tempo reale

E’ passato quasi un anno da quando su queste pagine annunciavamo la pubblicazione della mappa sulla diffusione del Coronavirus a livello mondiale e sebbene la pandemia ancora non sia completamente alle spalle, si inizia a vedere un pò di luce in fondo al tunnel, con le prime somministrazioni del vaccino di Pfizer-Biontech.

Al fine di offrire ai cittadini italiani una visione quanto più trasparente possibile, il Governo Italiano, in collaborazione con il Ministero della Salute ed il Commissario Straordinario, ha pubblicato una dashboard che mostra in tempo reale i dati relativi alle somministrazioni dei vaccini in Italia.

Il sito può essere raggiunto attraverso questo indirizzo ed include dei dati molto interessanti. Oltre al totale delle vaccinazioni inoculate a livello italiano, sono disponibili anche i dati regionali: incluse le dosi consegnate e quelle somministrate.

Non solo, però, perchè scorrendo la pagina è possibile accedere anche a numeri molto interessanti come il sesso dei vaccinati, le fasce d’età e le categorie: allo stato attuale la fetta più grossa è rappresentata dagli operatori sanitari e sociosanitari, ma stanno crescendo anche le vaccinazioni per gli ospiti delle strutture residenziali e del personale non sanitario.

Alo stato attuale sono state vaccinate 45.667 persone: il primo lotto di dosi consegnate il 27 Dicembre 2020, 9,750, sono state già interamente somministrate, ma dal 30 Dicembre al 1 Gennaio sono state consegnate altre 469.950 dosi di vaccino, che sono in fase di somministrazione su tutto il territorio nazionale.