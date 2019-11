E' online il nuovo RaiPlay: parte la sfida a Netflix, Prime Video ed Apple TV+

Come annunciato qualche giorno fa, è online da questa mattina il nuovo RaiPlay, il servizio di streaming video della televisione pubblica che si è completamente rinnovato sia a livello di contenuti che d'interfaccia grafica.

La nuova UI è moderna ed accattivante, e come sottolineato qualche settimana fa, è stata pensata per i più giovani.

Questa sera inoltre alle 20:30, dopo il TG1 andrà in onda "VivaRaiPlay!", il nuovo show di Fiorello disponibile in esclusiva sul servizio OTT e Rai1 fino all'8 Novembre. Lo spettacolo proseguirà in esclusiva su RaiPlay dal 13 novembre ogni mercoledì, giovedì e venerdì allo stesso orario, con "Il meglio di VivaRaiPlay!".

RAI ha fatto sapere che l'offerta della piattaforma si amplierà ed arricchirà ulteriormente nei prossimi mesi con acquisizioni internazionali in esclusiva, rassegne di film, serie tv, documentari e cofanetti con programmi tratti dall'archivio teche.

Inoltre, un'altra novità è rappresentata dal fatto che RaiPlay diventerà un canale OTT puro, in grado di offrire in maniera completamente gratuita un'ampia selezione di contenuti originali in modalità on demand, proprio come avviene con Netflix, Prime Video di Amazon ed Apple TV+.

E' anche disponibile anche la nuova applicazione per iOS ed Android, per accedere ai contenuti di RaiPlay direttamente da mobile, in maniera completamente gratuita.