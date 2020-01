E' online il nuovo volantino Expert: fino al 20% di sconto su TV, informatica e smartphone

Scaduto il volantino natalizio, Expert lancia oggi "OrangeBest", le nuove promozioni che saranno attive online e nei negozi fino al 26 Gennaio 2020 e proporranno un'ampia gamma di offerte su tante categorie di prodotti. Tra tutte, la catena di distribuzione offre uno sconto del 20% sui TV, il 15% sull'informatica ed il 10% sulla telefonia.

Per quanto riguarda la telefonia, l'iPhone 11 da 64 gigabyte è disponibile a 755 Euro in varie colorazioni, mentre il Galaxy A30S di Samsung può essere acquistato a 215 Euro, il 10% in meno rispetto ai 239 Euro precedenti. Tra gli sconti però troviamo anche lo Xiaomi Mi 9 con 128GB di memoria a 377 Euro, che permette di risparmiare 42 Euro rispetto ai 419 Euro proposti dal produttore. In volantino troviamo anche Huawei P30, a 476 Euro, mentre Oppo A9 del 2020 passa a 197,90 Euro.

Fronte informatica, spicca il MacBook Pro con touch bar da 13,3 pollici, che nella configurazione con processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 128GB può essere acquistato a 1.316,65 Euro. Tra i tablet invece citiamo il MediaPad M5 Lite 10 LTE a 271,15 Euro.

Sono tanti anche i TV in offerta: il Sony KD55AG9BAEP da 55 pollici OLED può essere acquistato a 1.999,20 Euro, il 20% in meno dai 2.499 Euro, mentre il Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici a LED può essere acquistato a 647,20 Euro, mentre l'LG 75UM7000PLA da 75 pollici a LED passa ad 879,20 Euro.