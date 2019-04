Online si può comprare un minuscolo pezzo dell'Apollo 11 e dello Space Shuttle Columbia

Online si riescono a trovare cose incredibili, dallo scheletro di un dinosauro ad un pezzo della navetta Apollo 11 della NASA e dello Space Shuttle Columbia.

Il pezzo in questione è un frammento di carta kapton (che potete trovare attraverso questo link), usato per fornire l'isolamento termico del il modulo di comando dell'Apollo 11, che orbitò sulla Luna il 20 luglio 1969 e portò, per la prima volta in assoluto, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul satellite.

Il campione di lamina kapton misura circa 1 mm x 1 mm ed è racchiuso in un cubo acrilico. Viene fornito con un certificato di autenticità e una scheda informativa con immagini e dettagli della missione Apollo 11 della NASA.

Ci sono anche altri due pezzi disponibili, appartenenti allo Space Shuttle Columbia, la prima navetta orbitante riutilizzabile mai fatta. Il primo pezzo disponibile è un frammento del sistema di protezione termica dello Space Shuttle, utilizzato per ricoprire il 90% della struttura.

Il campione in questione misura 4-5 mm ed è racchiuso in un vasetto acrilico, rimosso dalla Columbia dopo la sua settima missione nel 1986. Mentre il secondo pezzo è un frammento della ruota della navetta, rimosso dopo la tredicesima missione nel 1992.