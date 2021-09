Il Samsung Galaxy Book si fa vedere online: trapelati i primi benchmark

È trapelato online un benchmark della prossima generazione di Samsung Galaxy Book, che verrà probabilmente lanciata il prossimo anno. Il test è stato eseguito da un laboratorio di Hong Kong, mentre il dispositivo ha il codename di "NP_930QED", convenzionalmente usato da Samsung per la propria linea di laptop.

Dal test emerge che i dispositivi saranno dotati di una CPU Intel Alder Lake-P di dodicesima generazione in versione Mobility. La CPU sarà da ben 14 core e 20 thread, con un marcato salto in avanti rispetto alla linea precedente di Samsung Galaxy Book, che montava un Intel Core i5 di undicesima generazione sul modello da 13.3" e un Intel Core i7 sul modello da 15.6".

Probabilmente, però, i test riguardano solo un prototipo della nuova gamma, il che ne spiega la velocità di clock sotto la media, pari a 2.25 GHz, e dei risultati piuttosto scadenti nel benchmark in generale. La scheda grafica sarà probabilmente una Iris Xe integrata, basata sull'architettura XE-LP, pensata appositamente per i nuovi processori Intel: la nuova componente segna un cambio di passo per i Galaxy Book, i quali non hanno mai garantito delle prestazioni elevate in campo grafico e non hanno ricevuto un aggiornamento hardware in tal senso per diversi anni.

Infine, i nuovi laptop dovrebbero montare una RAM da 16 GB di DDR5-44000, anche se non sappiamo quale sia la sua velocità di clock: dal benchmark essa risulta essere limitata a 4400 Mbps, ma in realtà potrebbe tranquillamente raggiungere i 6400 Mbps. Anche lo schermo potrebbe ricevere un piccolo upgrade nelle prossime versioni del PC, passando da un pannello AMOLED in 1080p ad una risoluzione maggiore.



Intanto, Samsung ha rilasciato in Italia il suo Galaxy Book Pro, mentre ha annunciato il prossimo arrivo del Galaxy Book Go, che si caratterizza per un spessore estremamente ridotto, pari a soli 14,9 mm.