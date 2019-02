Online un sito che genera volti umani utilizzando l'intelligenza artificiale

Si chiama thispersondoesnotexist.com, ed è un sito web che sta rapidamente facendo il giro del mondo in quanto, sfruttando l'intelligenza artificiale, è in grado di creare dei volti umani di persone che non esistono. Basta infatti collegarsi all'indirizzo e si vedrà apparire un volto: aggiornandolo ne comparirà un altro.

Il motivo per cui la pagina è rapidamente diventata virale è da ricercare nel fatto che non sempre i risultati sono perfetti: spesso infatti l'IA genera volti che definire terrificanti sarebbe riduttivo. In alcuni nostri test ci siamo imbattuti in persone con gli occhi cuciti, macchie rosse sul viso ed altro.

A livello tecnico, il sito web si basa su un tipo di algoritmo battezzato Generative Adversarial Network (GAN), che prevede un mix di due sistemi d'intelligenza artificiale allo scopo di creare un'imitazione realistica di qualcosa, in questo caso il ritratto di una persona.

In thispersondoesnotexist.com il GAN è stato realizzato dai ricercatori Intel sulla base dei volti umani, ma l'algoritmo sarebbe stato addestrato anche utilizzando immagini provenienti dagli anime e dipinti, ecco perchè spesso i risultati non sono certo perfetti.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Futurism, ad un uomo sarebbe addirittura apparso un foro sul collo, mentre su altri volti sarebbero apparsi oggetti provenienti dal futuro e non esistenti. Non perfetto il primo test quindi.