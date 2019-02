Online il sito web del Reddito di Cittadinanza, richieste al via dal 6 Marzo

Come ampiamente preannunciato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è attivo dalla giornata di ieri il sito web ufficiale progettato dal Governo per il Reddito di Cittadinanza, che è stato presentato a Roma alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il sito web, raggiungibile cliccando redditodicittadinanza.gov.it, è puramente informativo ed include tutte le informazioni pratiche sul funzionamento della misura cardine dell'azione di Governo del Movimento 5 Stelle.

E' infatti presente una sezione in cui viene spiegato cos'è il Reddito di Cittadinanza, ma anche un'apposita schermata in cui vengono elencati in maniera chiara ed immediata tutti i requisiti necessari per poter effettuare la richiesta.

Sulle richieste, è presente un'importante indicazione, perchè sul sito web è specificato che potranno essere inviate a partire dal prossimo 6 Marzo, con erogazione sulle carte di debito presentate ieri previsto per il mese successivo.

"Oggi è una grande giornata perché nel pomeriggio lanceremo il sito internet sul reddito di cittadinanza e cioè gli italiani il mese di febbraio potranno passare a raccogliere i documenti che servono per poi metterli in piedi e fare la domanda del reddito a marzo" ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, a qualche ora dalla presentazione ufficiale della Card.