Online Spotify Wrapped 2019: quale artista avete ascoltato di più?

Come da protocollo, anche quest'anno Spotify ha lanciato Spotify Wrapped, il tool che permette di scoprire quali sono gli artisti ascoltati di più durante gli ultimi dodici mesi. Contrariamente a quanto avvenuto nel 2018, però, in questa edizione la piattaforma di streaming permette anche di ripercorrere la riproduzione musicale del decennio.

Gli utenti Spotify non dovranno fare altro che collegarsi a questo indirizzo ed effettuare il login con le credenziali utilizzate per accedere a Spotify. La piattaforma mostrerà un'infografica su ciò che si è ascoltato nelle quattro stagioni di quest'anno, gli artisti preferiti, da quali paesi provengono ed altre informazioni come quelle sui generi.

Wrapped però è in grado anche di mostrare informazioni sulle abitudini d'ascolto degli ultimi dieci anni: è presente anche un link che porta ad una playlist contenente il Best of 2019 e del decennio.

Spotify di recente ha anche rilasciato le classifiche generali dei migliori artisti e brani del 2019, in cui hanno svettato Post Malone, Billie Eilish ed Ariana Grande, mentre per l'Italia hanno confermato il trend che vuole l'urban come genere preferito. Ultimo è risultato l'artista più ascoltato del 2019 nella Penisola, seguito da Salmo, mentre la canzone preferita dagli utenti è stata "E' sempre bello" di Coez con 65 milioni di ascolti.