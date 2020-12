Online il primo teardown di Xiaomi Mi 11 ad appena un giorno dal lancio

A meno di 24 ore dal lancio ufficiale di Xiaomi Mi 11, il canale youtube cinese AIO Technology ci mostra le soluzioni implementate all'interno del primo smartphone al mondo con Snapdragon 888 in un interessante teardown completo.

La prima particolarità di Mi 11 emerge già dallo scratch test iniziale: nonostante il nuovo Gorilla Glass Victus, il nuovo flagship Xiaomi viene venduto con una pellicola protettiva preinstallata. Il nuovo prodotto Corning sembra comunque reggere bene ai graffi di diversi utensili, cedendo soltanto dopo parecchio tempo a un cacciavite.

Procedendo con il video si passa poi al teardown vero e proprio che ci mostra innanzitutto la mancanza di guarnizioni di protezione: vi ricordiamo infatti che il nuovo Xiaomi Mi 11 non è provvisto di alcuna protezione IP.

Sotto al guscio balza subito all'occhio il generoso pad per la ricarica magnetica da 50W. Il pacchetto fotocamera mostra la sua nuova forma "a elle", principale differenza in termini di design rispetto al codice delle precedenti generazioni che prediligevano un allineamento verticale dei moduli. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è possibile riconoscere il principale modulo da 108MP Samsung ISOCELL HMX con OIS, il secondario da 5MP è un Samsung S5K5E9 mentre il grandangolare da 13MP è un OmniVision CMOS OV13B10.

La scheda madre è sommersa di fogli di rame per la dissipazione e al di sotto ci mostra il nuovo SoC di Qualcomm ben sigillato da una pellicola di protezione contro umidità o liquidi. Infine vediamo la batteria da 4.600 mAh prodotta da Sunwoda Electronics Co Ltd.

Benché non si sappia ancora quando Xiaomi Mi 11 verrà lanciato sul mercato internazionale, Xiaomi Italia tramite la propria pagina Facebook ufficiale ha comunicato che questo avverrà molto presto.