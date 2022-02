OnlyFans abbraccia gli NFT, ma non come immaginate: i dettagli della funzione

Anche OnlyFans ha deciso di cavalcare la moda crypto degli NFT, ma non come immaginate. La piattaforma online, ha infatti annunciato una nuova interessante funzione per i propri creator.

Nella fattispecie, la società inglese ha affermato che sarà possibile utilizzare NFT come foto di profilo. Coloro che ci hanno seguito su queste pagine ricorderanno sicuramente che qualche settimana fa anche Twitter ha introdotto il supporto alle immagini profilo sotto forma di NFT, ed appare ormai chiaro che saranno tante le piattaforme social online a seguire questa falsariga.

"La nostra missione è consentire ai creator di esprimere il loro pieno potenziale", ha dichiarato l'amministratore delegato di OnlyFans Ami Gan in una dichiarazione a Reuters. "Questa funzionalità è il primo passo per esplorare il ruolo che gli NFT potranno avere sulla nostra piattaforma".

OnlyFans ha precisato che supporta solo gli NFT basati sulla blockchain di Ethereum, e le immagini profilo impostate in questo formato mostreranno un'icona di Ethereum che le contrassegnerà come autentiche.

Qualche settimana fa sono arrivate anche le dichiarazioni del CEO di Instagram sugli NFT: Mosseri ha spiegato che gli ingegneri "stanno esplorando attivamente il mondo degli NFT e le vie per renderli accessibili ad un pubblico più ampio". La popolarità dei token è in continuo aumento, come dimostrato dal fatto che Highsnob ha sfoggiato un NFT anche a Sanremo 2022.