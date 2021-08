OnlyFans da ottobre vieterà i contenuti sessualmente espliciti: servono investitori

OnlyFans ha annunciato oggi, decisamente a sorpresa, che a partire dal prossimo ottobre vieterà tutti i contenuti “sessualmente espliciti” dalla piattaforma, dalle fotografie ai video, permettendo la nudità ma solo seguendo delle regole ben definite dai gestori della piattaforma.

L’annuncio è giunto meravigliando gli internauti quasi in toto, dato che OnlyFans è diventata famosa nel corso degli ultimi anni per i contenuti hot proposti a pagamento e in “edizione limitata” da tantissime personalità che, ora, dovranno già cercare una nuova piattaforma su cui operare.

OnlyFans ha comunque chiarito adeguatamente i motivi dietro questa decisione, affermando che il cambiamento in questione è necessario “per soddisfare le richieste dei nostri partner bancari e fornitori di pagamenti”, nel tentativo di attrarre investitori con la valutazione di 1 miliardo di Dollari.

Parte della dichiarazione integrale è la seguente: “A partire dal 1 ottobre 2021, OnlyFans vieterà la pubblicazione di qualsiasi contenuto che contenga comportamenti sessualmente espliciti. Per garantire la sostenibilità a lungo termine della piattaforma e per continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti. I creator continueranno ad essere autorizzati a pubblicare contenuti contenenti nudità purché siano coerenti con la nostra Politica di utilizzo accettabile. Queste modifiche devono soddisfare le richieste dei nostri partner bancari e fornitori di pagamenti. Condivideremo maggiori dettagli nei prossimi giorni e supporteremo e guideremo attivamente i nostri creatori attraverso questo cambiamento nelle linee guida sui contenuti”.

Non ci sono stati altri commenti da parte di OnlyFans oltre a questa dichiarazione, nemmeno in merito alla posizione sulla politica di utilizzo accettabile della nudità non sessuale che, in futuro, manterrà la sua validità. È già noto, invece, che “tutti i creatori verranno verificati prima di poter caricare qualsiasi contenuto su OnlyFans e tutti i contenuti caricati vengono controllati da sistemi automatizzati e moderatori umani”.

Negli ultimi mesi c’era stata una “conversione” a OnlyFans anche da parte di due streamer bannate da Twitch per le pratiche ASMR controverse. O ancora, recentemente è diventata popolare una piattaforma streaming chiamata OFTV, ritenuta da alcuni utenti un “OnlyFans gratuito”.