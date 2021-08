OnlyFans senza pagare? Nuova app di streaming gratuita, ma non è come sembra

OnlyFans ha ottenuto un ottimo successo, grazie anche alla questione delle streamer di Twitch che hanno deciso di utilizzare la piattaforma. Tuttavia, c'è la questione del costo: non sono in pochi coloro che si chiedono come vedere gli OnlyFans senza pagare. In questo contesto, arriva una novità non di poco conto dalla piattaforma.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e The Verge, nonché come confermato da Tim Stokely, CEO e fondatore di OnlyFans, ai microfoni di Bloomberg, l'azienda ha deciso di promuovere un'applicazione di streaming gratuita, chiamata OFTV. Originariamente lanciata a gennaio 2021 e disponibile sia sul Play Store di Google che sull'App Store di Apple, l'app sta uscendo solamente ora dalla sua fase iniziale, dato che OnlyFans ha deciso di annunciarla come si deve.

In ogni caso, non si tratta di una versione gratuita del classico servizio. Infatti, OFTV include oltre 800 video: tra l'altro, sono coinvolti anche nomi noti come Bella Thorne e Mia Khalifa. Tuttavia, Stokely ha ribadito che "non ci sono contenuti per adulti su OFTV". Semplicemente, OnlyFans sta cercando di andare oltre a quel tipo di business, puntando a video gratuiti e non espliciti.

"OFTV rappresenta un metodo conveniente per i fan per guardare contenuti legati ai loro Content Creator preferiti", ha puntualizzato il CEO di OnlyFans. Insomma, l'applicazione è gratuita, ma si tratta di una mossa che non esattamente tutti si aspettavano.