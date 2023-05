Onlyfans è già superato: con 'Fun With Feet' c'è chi guadagna 5000 Dollari al mese

Dell’impatto che ha avuto Onlyfans, soprattutto durante la pandemia, si è a lungo parlato sul web. Tuttavia, la piattaforma potrebbe già essere superato perchè negli USA si parla di "Fun With Feet”, un nuovo servizio simile.

La storia è stata riportata dal Business Insider, che ha intervistato tale Chrissy, una ragazza che con Fun With Feet riuscirebbe a guadagnare fino a 5000 Dollari al mese.

Rispetto ad Onlyfans, questo nuovo servizio si contraddistingue per il totale anonimato: ciò che bisogna fare è semplicemente scattare una foto ai piedi e metterla in vendita sul sito. Chrissy afferma che sono tre anni che vende foto su tale sito web, e dopo essersi iscritta per ottenere qualche guadagno extra ora riesce a portare a casa fino a 5000 Dollari al mese, tant’è che è diventato il suo lavoro a tempo pieno. All’Insider ha raccontato che dedica a Fun With Feet dalle tre alle cinque ore al giorno, fino a sei giorni alla settimana, e chiede tra 300 e 500 Dollari per la maggior parte dei suoi contenuti che spaziano da foto a video personalizzati che possono essere visti in qualsiasi momento.

Alla base del successo di questo servizio c’è proprio l’anonimato, dal momento che vengono pubblicate solo le foto dei piedi e non di altre parti del corpo che potrebbero permettere a qualcuno di scoprire l’identità della modella o del modello.

La piattaforma è piuttosto giovane, ma sicuramente ne sentiremo presto parlare.