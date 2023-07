Anche l'ONU è d'accordo, l'acqua di Fukushima sarà gettata in mare

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite ha ufficialmente approvato il piano del Giappone di rilasciare acqua radioattiva trattata dal disastro nucleare di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Nonostante l'idea sia stata ritenuta sicura al 101%, l'azione di scaricare acqua contaminata in mare non è ben accolta da tutti.

L'AIEA ha lo stesso concluso che i piani per rilasciare l'acqua trattata immagazzinata alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi nel mare sono sicuri. Il disastro nucleare di Fukushima, il peggior disastro nucleare dal disastro di Chernobyl nel 1986, ha avuto inizio l'11 marzo 2011 quando un terremoto di magnitudo 9.0 ha colpito la costa orientale del Giappone.

Di quel brutto giorno è rimasta l'acqua della centrale, e il dilemma di cosa farne è stato in sospeso per anni. Come parte della pulizia in corso, sono stati costruiti circa 1.000 serbatoi specializzati per immagazzinare le enormi quantità di liquido che sono state utilizzate per raffreddare i reattori fusi.

In totale, oltre 1,3 milioni di tonnellate di acque reflue trattate si sono accumulate sul sito. Gran parte dell'acqua è stata trattata attraverso la rimozione di nuclidi radioattivi pericolosi (e adesso è meno radioattiva della normale acqua potabile), un isotopo relativamente innocuo dell'idrogeno che è difficile da separare dall'acqua.

Dopo i vari dibattiti, l'AIEA ha esaminato il problema e ha finalmente concluso che è sicuro rilasciare l'acqua trattata nel mare. Ovviamente il liquido sarà rilasciato nel corso di decenni e ciò elimina ogni possibilità di inquinamento.