L'ONU avverte: la perdita della natura porterà a pandemie future ancora più letali

Secondo quanto affermato dalle Nazioni Unite, senza un cambiamento fondamentale nel modo in cui gli esseri umani trattano la natura, in futuro si verificheranno diverse pandemie, più letali e pericolosi di quelle a cui stiamo assistendo, purtroppo, oggi.

Gli avvertimenti sono chiari: ci sono fino a 850.000 virus che esistono negli animali e potrebbero essere in grado di infettare le persone. L'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ha affermato che le pandemie rappresentano una "minaccia esistenziale" per l'umanità.

La distruzione degli habitat e il consumo insaziabile degli esseri umani hanno reso molto più probabile che le malattie trasmesse dagli animali facciano il salto alle persone in futuro. La Covid-19, ad esempio, è stata la sesta pandemia dallo scoppio dell'influenza del 1918, che è stata "interamente guidata dalle attività umane".

Quali sono queste attività umane? Lo sfruttamento insostenibile dell'ambiente attraverso la deforestazione, l'espansione agricola, il commercio e il consumo di fauna selvatica, tutti fattori che mettono gli esseri umani in contatto sempre più stretto con gli animali selvatici e d'allevamento insieme alle malattie che ospitano.

Circa cinque nuove malattie scoppiano tra gli esseri umani ogni anno, ognuna delle quali ha il potenziale per diventare una pandemia, secondo l'IPBES. Un terzo della superficie terrestre e tre quarti dell'acqua dolce del pianeta sono attualmente occupati dall'agricoltura; l'uso delle risorse dell'umanità è aumentato vertiginosamente dell'80% in soli tre decenni.

Gli esperti hanno affermato che il costo per prevenire future pandemie sarebbe probabilmente 100 volte inferiore rispetto al rispondere ad esse. L'IPBES ha anche dato alcune opzioni per evitare una futura pandemia, tra cui: tasse sul consumo di carne, sulla produzione di bestiame e altre forme di "attività ad alto rischio pandemico".

Sempre secondo gli scienziati, inoltre, la prossima pandemia potrebbe provenire dall'Amazzonia, il motivo è presto detto.