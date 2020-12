L'ONU avvisa: ci stiamo dirigendo verso un riscaldamento di 3 °C entro il 2100

Si torna ancora una volta a parlare di ambiente che, purtroppo, non ha una buona notizia da un bel po' di tempo. Secondo quanto affermano le Nazioni Unite, nonostante un calo delle emissioni di gas serra causato dalla pandemia, la Terra ha ancora tutte le carte in regole per raggiungere i 3 °C di riscaldamento entro il 2100.

C'è stato solo un calo del 7% dell'inquinamento da carbonio nel 2020 ed è stato definito come un impatto trascurabile. Ricordiamo, inoltre, che ad aver aumentato sostanzialmente questa già misera percentuale è stato il blocco delle fabbriche e degli spostamenti causato dall'attuale pandemia da coronavirus. Il rapporto ha rivelato che una "ripresa verde" dalla pandemia potrebbe ridurre del 25% le emissioni entro il 2030.

Un aumento di 3 °C della temperatura non è da sottovalutare. Solamente con un grado in più nel 2020 siamo stati testimoni di eventi che hanno scosso il mondo: siccità, incendi e tempeste più forti e frequenti. Per ridurre davvero il nostro impatto le emissioni devono continuare a scendere del 7,6% all'anno fino al 2030; solo così potremmo limitare il riscaldamento del nostro pianeta a 1,5 ° C.

Gli esperti, però, non sono fiduciosi: temono che un rimbalzo delle emissioni di carbonio sia quasi inevitabile nel 2021. La recente valutazione, inoltre, ha rilevato che le emissioni nel 2019 erano pari a 59,1 gigatonnellate di CO2, un aumento del 2,6% rispetto al 2018, in gran parte dovuto a un aumento degli incendi boschivi.

Gli scienziati sperano che 59,1 gigatonnellate di CO2 sia la soglia massima mai raggiunta dall'umanità e che servirà come "livello da non superare". Sarà davvero così? Ne riparleremo tra un anno.