L'Onu chiede parità di genere per Alexa, Siri ed altri assistenti vocali

L'assistente vocale di Apple, Siri, è in grado di parlare anche con la voce maschile, e lo stesso può fare anche Alexa di Amazon. In molto però non lo sanno, e secondo l'Onu si tratta di un'importante limitazione all'esperienza utente, come svelato in uno studio pubblicato oggi.

Nella ricerca delle Nazioni Unite ha l'obiettivo di chiedere agli sviluppatori dei principali assistenti vocali parità di genere, ed evidenzia anche come gli utenti siano assuefatti ad interloquire con una donna, anche se sono di fronte ad un'intelligenza artificiale. I ricercatori hanno preso come riferimento una frase standard che Siri dà quando riceve un insulto, che secondo gli stessi sarebbe "il frutto di un lampante squilibrio di genere nel settore tecnologico". Da qui è stato ereditato un senso di squilibrio che ha interessato anche l'intelligenza artificiale, al punto che troppo spesso gli utenti si trovano di fronte a personalità sottomesse con voci femminili.

Sul tema è tornata anche l'Unesco, secondo cui la maggior parte di questi assistenti vocali incarnano tutti gli stereotipi femminili.

Saniye Gulser Corat, direttore della parità di genere dell'Unisco, ha affermato che "macchine passivamente obbedienti con voci di donne entrano nelle nostre case, nelle nostre auto e nei nostri uffici. La loro sottomissione influenza come la gente reagisce alle voci femminili e come le donne rispondono a richieste e si esprimono".

L'Unesco, sulla base dello studio, ha chiesto ad Apple, Amazon e Google un cambio di rotta netto, invitandoli ad impiegare più donne nello studio dei sistemi d'intelligenza artificiale per evitare uno squilibrio.

Apple di recente ha assunto un ex dirigente della divisione IA per migliorare Siri, chissà che non porti a novità importanti anche sul tema della parità di genere.