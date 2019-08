L'ONU: la Corea del Nord finanzia il programma nucleare rubando criptovalute

Un rapporto confidenziale delle Nazioni Unite ottenuto da Reuters rivela che la Corea del Nord avrebbe effettuato una serie di sofisticati attacchi informatici nel tentativo di finanziare lo sviluppo di armi di distruzione di massa.

Secondo il rapporto, che è stato compilato da un team di esperti negli ultimi mesi, la nazione asiatica avrebbe fin ora guadagnato 2 miliardi di Dollari tramite una serie di schemi progettati per "rubare fondi da istituzioni finanziarie e piattaforme di scambio di criptovalute". I dettagli al momento non sono noti, ma le attività dannose della Corea del Nord avrebbero raggiunto quota 30 attacchi in 17 paesi.

In un estratto di documento si legge che la Corea avrebbe utilizzato il denaro ottenuto da tali furti per rafforzare il suo programma missilistico nucleare.

Non è la prima volta che emergono rapporti di questo tipo. Qualche mese fa, l'analista dell'FBI Tonya Ugoretz ha dichiarato nel corso di una conferenza che la nazione di Kim Jong-In ha iniziato la sua attività di hacking come risposta diretta alle sanzioni statunitensi al paese.

La stessa FBI, ha rivelato che la Corea del Nord era dietro l'attacco informatico del 2016 ad una banca del Bangladesh, che ha comportato la perdita di 81 milioni di Dollari, una cifra esigua rispetto all'obiettivo degli hacker di trasferire fino ad 1 miliardo di Dollari.

Della questione aveva parlato anche Wired in un articolo pubblicato qualche mese fa.