OnwardMobility chiude, è ufficiale: niente più smartphone BlackBerry 5G

La questione era nell'aria, ma gli utenti sono rimasti col fiato sospeso per un po' di tempo. Tuttavia, alla fine OnwardMobility ha reso noti degli aggiornamenti sulla questione BlackBerry, che però sono tutt'altro che positivi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, così come confermato dal portale ufficiale di OnwardMobility, il progetto non vedrà la luce. Più precisamente, lo smartphone con focus mirato alla sicurezza e tastiera fisica che l'azienda stava tentando di realizzare sotto brand BlackBerry non si farà, in quanto OnwardMobility sta chiudendo i battenti.

Il messaggio pubblicato sul sito Web ufficiale della società va dritto al punto, porgendo scuse a tutti coloro che hanno creduto nel progetto ma evitando un qualsivoglia riferimento alle motivazioni che hanno portato a questa situazione. In ogni caso, è confermato: niente più smartphone BlackBerry da OnwardMobility (e questa volta non sono in pochi a pensare che sia il "colpo definitivo" per lo storico marchio).

Per chi non avesse seguito la vicenda, ricordiamo che OnwardMobility aveva promesso l'arrivo di nuovi smartphone BlackBerry 5G nell'arco del 2021, dando speranze agli appassionati del mondo dei dispositivi mobili. Tuttavia, il tempo è passato e nessun reveal è arrivato: tra l'altro, a inizio 2022, sono stati venduti brevetti BlackBerry per 600 milioni di dollari. Infine, a febbraio 2022 sono emerse diverse voci in merito al possibile abbandono del progetto, che hanno ora trovato conferma.