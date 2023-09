Onyx annuncia Palma: il primo ePaper da 6,13 pollici

A pochi mesi dall’annuncio di Onyx Boox Tab Ultra C, ONYX International comunica oggi la disponibilità in Italia di Palma, il primo Mobile ePaper con schermo da 6,13 pollici che garantisce agli utenti un’esperienza di lettura simile alla carta, portabilità e prestazioni senza interruzioni.

Disponibile da oggi presso lo store ufficiale BOOX, Palma sfoggia uno schermo ePaper da 6,13 pollici con tecnologia touchscreen E Ink Carta 1200, in grado di offrire agli utenti un’esperienza di lettura naturale che riproduce appunto la texture della carta, grazie ad una risoluzione di 300PPi che conferisce al testo nitidezza e chiarezza, due spetti che contribuiscono a ridurre in maniera sostanziale l’affaticamento degli occhi. Sul pannello troviamo anche le luci frontali dual-tone regolabili che lo rendono comodo da usare anche di notte, mentre il display privo di rifletti rende la lettura confortevole in qualsiasi situazione d’illuminazione.

A livello hardware, troviamo l’integrazione della tecnologia BOOX Super Refresh e della CPU Qualcomm octa-core, mentre il design compatto fa adattare Palma al palmo di una mano; presente anche una fotocamera da 16MP con flash LED. Il sistema operativo preinstallato è Android 11 con Google Play Store e supporto a 24 formati di file tra cui EPUB, MOBI, TXT e CBR.

Nei negozi arriverà con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD al prezzo di 299 Euro con custodia magnetica gratuita.