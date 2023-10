Onyx BOOX annuncia i nuovi Note air3 C e Tab C Ultra

A poche settimane dal lancio di Onyx Palma, Onyx International annuncia oggi due new entry del proprio listino di dispositivi elettronici con schermo E-Ink. Si tratta del nuovo BOOX Note air3 C a colori e BOOX Tab Ultra C Pro.

Partendo dal Note air3 C, viene descritto come un vero e proprio quaderno a colori, grazie ad un display a colori Kaleido3 da 150ppi, che si aggiunge ad una pellicola per la scrittura a mano ed un pannello in vetro ultra sottile che consente agli utenti di godere di un’esperienza simile alla carta.

Arriva anche il Tab Ultra C Pro, che è dotato di un processore Qualcomm octa-core da 2,8GHz, fotocamera da 16MP con flash LED, 6GB di RAM e 128GB di memoria espandibile tramite microSD, progettato per essere uno strumento che guarda alla produttività. Presente anche una tastiera magnetica dotata di trackpad che permette di ottenere un’esperienza di lavoro pi flessibile, mentre la tecnologia Boox Super Refresh avanzata è alimentata da un potente processore octa-core che può raggiungere una velocità fino a 2,8GHz.

Boox Note Air3 C è disponibile su Amazon ed in bundle con cover magnetica e Pen Plus sullo shop ufficiale di Onyx a 549,99 Euro, mentre Tab Ultra C Pro sarà disponibile dalla fine del mese di ottobre a 699,99 Euro con cover standard e Pen2 Pro incluse. La cover con tastiera invece avrà un prezzo di 169,99 Euro di listino, ma acquistando insieme al Tab Ultra C Pro si otterrà uno sconto del 40%.