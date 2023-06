ONYX lancia BOOX Tab Mini C, il nuovo tablet ePaper a colori da 7,8 pollici

ONYX ha annunciato il lancio del nuovo tablet E Ink a colori compatto, il BOOX Tab Mini C dotato di display Kaleido 3 da 7,8 pollici e batteria ultra capiente.

Lo schermo ePaper a colori offre una definizione pari a 300 ppi per testi ed immagini in bianco e nero, mentre per quanto concerne la modalità a colori il miglioramento è del 50% rispetto alla tecnologia precedente con una definizione a 150ppi e possibilità di visualizzare la gamma di 4096 colori.

Sul tablet debutta anche la tecnologia BOOX Super Refresh che sfrutta il processore Qualcomm octa-core e GPU dedicata per offrire prestazioni fluide ed ottimizzate. A questo si aggiungono 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, con batteria da 5000 mAh e possibilità di regolare la temperatura delle luci anteriori, l’accelerometro per orientare lo schermo ed il supporto ad un’ampia gamma di formati di libri.

La scocca è in metallo con colorazione tenue e profilo curvo e liscio, di cui beneficia anche il peso ridotto che permette di utilizzarlo ovunque in maniera comoda.

Fronte software, è BOOX Tab Mini C è basato su sistema operativo Android 11 che consente di installare ed aprire facilmente qualsiasi applicazione.

BOOX Tab Mini C è disponibile da. sullo store ufficiale di ONYX, raggiungibile attraverso questo indirizzo e su Amazon al prezzo di listino di €499 con lo stilo Pen Plus incluso. Solo sullo store ufficiale BOOX è disponibile anche un bundle esclusivo con custodia magnetica gratuita.