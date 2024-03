Onyx presenta il nuovo BOOX Note air3, il nuovo eNote monocromatico da 449 Euro

A pochi mesi dall’annuncio di Onyx Palma, Onyx annuncia il nuovo tablet E Ink BOOX Note air3, il nuovo eNote in bianco e nero dotato di display con tecnologia E Ink e progettato per prendere appunti senza distrazioni.

Dotato di uno schermo E Ink Carta 1200 da 10,3 pollici con densità pari a 227ppi, BOOX Note air3 offre un’esperienza di lettura nitida e riduce al minimo l’affaticamento degli occhi. La scelta di puntare su un display monocromatico rientra anche nell’obiettivo di ONYX di ridurre al minimo le distrazioni causate dai colori.

Garantito il supporto a 17 formati di ebook e, come per gli altri modelli della serie Note, è presente anche una pellicola simile alla carta che replica la sensazione tattile della penna sulla carta per rendere l’esperienza di scrittura ancora più realistici. Presenti anche degli strumenti completi per la presa di appunti, inclusa la ricerca per parola chiave e che consente di trovare istantaneamente note rilevanti e la possibilità di convertire con l’IA le note scritte a mano in un testo modificabile.

A livello di design, BOOX Note air3 mantiene lo stesso design sottile distintivo del suo predecessore, con uno spessore di soli 5,8mm. Lo chassis è in alluminio premium ed è facile da maneggiare.

A livello software, l’ultimo sistema operativo (basati su Android 12) è dotato della funzione Smart Scribe che permette agli utenti di perfezionare facilmente le capacità di presa appunti.

BOOX Note air3 è disponibile sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo di listino di €449 con lo stilo Pen Plus incluso. Solo sullo store ufficiale BOOX è disponibile un bundle esclusivo con custodia magnetica gratuita.