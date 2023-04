Onyx presenta Boox Tab Ultra C: il tablet ePaper a colori da 10,3 pollici

Onyx annuncia oggi il suo primo tablet ePaper a colori. Si chiama Boox Tab Ultra C e segue il Tab Ultra di successo. Baso sul sistema operativo Android e dotato di GPU dedicata, si tratta di un tablet PC ePaper a colori con pannello E Ink da 10,3 pollici.

Il Boox Tab Ultra C è infatti il primo dispositivo Boox a sfoggiare il display Kaleido 3 che offre una definizione di 300ppi in bianco e nero 150ppi in modalità colore. Inoltre, il display è del 50% più sottile rispetto alle versioni precedenti e grazie alla tecnologia E Ink ComfortGaze ottimizza la visione sia di giorno che di notte con illuminazione frontale regolabile.

Nel Tab Ultra C è presente anche la tecnologia Boox Super Refresh che sfrutta il Qualcomm Snapdragon 662 ed una GPU dedicata e consente di scegliere tra quattro distinte modalità di refresh ottimizzate per lettura, scrittura ed altremodalità.

Sotto la scocca troviamo 4GB di RAM e 128GB di memoria, espandibile tramite microSD. Presente anche una fotocamera posteriore da 16MP con funzioni di scanner di documenti ed OCR.

Gli utenti possono anche prendere appunti a colori su qualsiasi documento senza bisogno di convertirlo, e l’app Note integrata comprende numerosi strumenti per ispirare la creatività e migliorare la produttività.

Ad accompagnare Tab Ultra C ci sono vari accessori tra cui lo stilo Boox Pen2 Pro con gomma cancellabile sull’estremità, ed una cover magnetica 2-in-1.

BOOX Tab Ultra C è disponibile da oggi per il preordine sullo store ufficiale euroshop.boox.com al prezzo di €649,99, con una speciale promozione early bird che permette di aggiungere la cover con tastiera al prezzo scontato di €50 anziché €109,99. Le spedizioni dallo store ufficiale inizieranno nella seconda settimana di maggio, e da Amazon dalla settimana successiva.