Open Fiber accelera sulla fibra: aperti più di 150 cantieri in tutta Italia

Open Fiber accelera massicciamente sulla fibra ottica in Italia. La compagnia ha annunciato l'apertura di oltre 150 cantieri in tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia, che permetteranno nei prossimi mesi a milioni di utenti di usufruire della fibra ottica.

Si va dal piccolo centro di Issime in Valle D’Aosta fino a Enna nel cuore della Sicilia. Paesi e borghi diversissimi tra loro per tradizioni, clima e a volte perfino lingua ma accomunati da una grande opera che proietta il paese nel futuro.

Partendo da nord troviamo al confine con la Francia il piccolo comune occitano di Roaschia in provincia di Cuneo, e i comuni lombardi in provincia di Varese, Brescia, Como e Bergamo. Dall’altro lato delle Alpi, in Friuli, la fibra arriverà a Enemonzo sulle Alpi Carniche, al confine con l’Austria.

Scorrendo lo stivale verso Sud ci sono i comuni delle valli toscane. Tra i tanti interessati dai lavori molti i luoghi delle eccellenze enogastronomiche e dell’artigianato. Tra questi Montalcino, in provincia di Siena, famoso per il vino e Anghiari, sempre in Toscana, rinomato in tutto il mondo per i suoi tipici merletti. Queste realtà, qui come altrove, potranno contare sul massimo della connettività per il proprio business.

I lavori sono cominciati anche nei dintorni della Capitale a Genzano, Marino, Monte Porzio Catone, Nemi, giusto per citarne alcuni. Più in là altri cantieri sono stati aperti nei comuni terremotati di Abruzzo (Campli) e Marche dove a Pievebovigliana qualche giorno fa sono cominciati i lavori per connettere le case costruite dopo il sisma di due anni fa. Un segnale forte perché la ricostruzione di questi borghi passa anche per la connettività di cittadini e imprese.

Dopo aver superato Campania e Molise con cantieri aperti in provincia di Napoli e Caserta arriviamo in Sicilia, dove Open Fiber porta avanti i suoi lavori in luoghi stupendi e incontaminati ma al contempo impervi come Santa Marina Salina e Malfa entrambi sull’Isola di Salina nelle Eolie in provincia di Messina. Mille chilometri esatti da un altro cantiere, quello di Grosio, in provincia di Sondrio, questa volta al confine con la Svizzera. Mille chilometri che da domani, con la connettività di Open Fiber e la banda ultralarga a un giga al secondo, saranno azzerati.