Open Fiber: accordo con il comune di Rho per portare la fibra FTTH

Open Fiber ha annunciato attraverso un comunicato stampa di aver siglato un accordo con il comune di Rho per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home). La convenzione è stata illustrata a Rho alla presenza delle autorità locali e porterà la fibra in 22 abitazioni.

L'investimento messo sul piatto da Open Fiber è di circa 6 milioni di Euro, e prevede la posa di 251 chilometri di cavi in fibra, i quali consentiranno ai rhodensi di navigare in internet fino ad 1 gigabit al secondo.

“Il progetto presentato da Open Fiber – ha spiegato l’Assessore Forloni – ci è sembrato subito molto interessante e abbiamo quindi deciso di cogliere quest’opportunità, perché la banda ultra larga è fondamentale per sostenere la digitalizzazione dei servizi comunali. Inoltre la rete ultraveloce di Open Fiber – ha concluso Forloni - è il punto di partenza per tante iniziative che vogliono fare di Rho una vera Smart City”.

I primi lavori, come annunciato dalla stessa Open Fiber, cominceranno a giugno e dovrebbero durare massimo diciotto mesi.

“Con l’Amministrazione Comunale di Rho c’è un’ottima sinergia – ha sottolineato Antonio Chiesa – e siamo soddisfatti di aprire i cantieri anche qui. Ove possibile, Open Fiber utilizzerà cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti, e comunque le attività di scavo saranno effettuate privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. I lavori inizieranno a giugno e proseguiranno al massimo per 18 mesi. Ci auguriamo di instaurare un rapporto di proficua collaborazione anche con gli amministratori di condominio, affinché il piano non subisca rallentamenti”.