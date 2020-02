Open Fiber: accordo con Sorgenia per la fibra ultraveloce

Open Fiber ha annunciato di aver siglato una partnership con Sorgenia per la connettività FTTH (Fiber To the Home). La Digital Energy Company entra quindi in un nuovo mercato, e proporrà ai propri utenti di ottenere la connessione ad alta velocità ad 1 gigbit al secondo.

La nuova offerta di Sorgenia, Next Fiber, abbinerà sostenibilità e convenienza. In questo modo i clienti di Sorgenia potranno sottoscrivere un unico contratto per la fornitura di energia elettrica e fibra ultraveloce, interfacciandosi con un solo partner. Tra gli aspetti citati nel comunicato si parla dell'Energy Lab all'interno dell'app di Sorgenia che permette di effettuare un checkup della spesa energetica, scomponendo i consumi elettrici per ogni elettrodomestico.

“La scelta di offrire internet ultraveloce è in linea con il nostro impegno a sviluppare soluzioni digitali e attente all’ambiente. Abbiamo scelto la migliore tecnologia oggi esistente e condiviso con il nostro partner Open Fiber l’obiettivo di portare la banda ultra larga nelle case degli italiani. I clienti di Sorgenia potranno da oggi gestire energia e fibra attraverso un’unica app, ed avere il mondo a portata di clic” ha affermato Gianfilippo Mancini, CEO di Sorgenia.

Secondo Elisabetta Ripa, "l’accordo con Sorgenia conferma la validità della grande opera che Open Fiber sta realizzando in tutto il Paese. È un passo importante perché grazie alla nostra offerta Open Internet riusciamo ad aprire il mercato a nuovi player consentendo di vendere connessione internet al cliente finale utilizzando la rete FTTH e l’infrastruttura tecnologica che mettiamo a disposizione. Questa iniziativa commerciale conferma e declina in tutto il suo potenziale la natura neutrale di Open Fiber che garantisce a tutti parità di accesso alla propria rete”.