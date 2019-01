Open Fiber arriva ad Alessandria: al via la commercalizzazione

Da oggi anche Alessandria, al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova e, quindi, importante nodo di interscambio commerciale e logistico, può contare sulla rete moderna e a prova di futuro di Open Fiber.

La società ha aperto la vendibilità dei servizi su fibra ottica ultraveloce per le prime 16mila unità immobiliari della città. La nuova infrastruttura, che consentirà a cittadini, Enti e imprese di poter beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo, è già arrivata nei quartieri Europa e Pista, e intanto proseguono i lavori per cablare le oltre 34mila abitazioni incluse nel progetto della società guidata da Elisabetta Ripa sul territorio di Alessandria.

Open Fiber sta cablando la città piemontese attraverso circa 20mila chilometri di cavi in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home), grazie ad un investimento complessivo pari a oltre 12 milioni di euro. Il progetto in corso ad Alessandria, che si concluderà nel corso del 2019, conferma l’impegno dell’azienda come player infrastrutturale del Piemonte: nelle scorse settimane la commercializzazione dei servizi, oltre a Torino che è una delle città pilota del progetto di Open Fiber, è stata avviata anche a Novara, Vercelli e in nove comuni dell’hinterland di Torino. A Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Settimo Torinese e Venaria Reale si è aggiunta recentemente Rivoli, dove più di 7600 unità immobiliari possono già beneficiare di una connessione ultraveloce rivolgendosi agli operatori nostri partner (che ad oggi, per il comune di Rivoli, sono Vodafone e Wind Tre).