Open Fiber arriva anche a Foggia: coperte 45mila unità immobiliari

La fibra ottica di ultima generazione di Open Fiber arriva a Foggia: l’azienda ha siglato oggi col Comune la convenzione che favorisce la realizzazione di un’infrastruttura interamente in fibra in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) in grado di garantire connettività a banda ultra larga.

L'’accordo è stato annunciato alla presenza del sindaco di Foggia Franco Landella, dell’assessore comunale all’Innovazione Francesco Morese, del responsabile Network & Operations Area Sud di Open Fiber Salvatore Nigrelli e dei City Manager di Open Fiber Giovanni Cassano e Carmine Atlante e prevede tra l’altro la posa gratuita di fibra spenta in 50 strutture pubbliche selezionate dell’amministrazione comunale. Open Fiber investirà complessivamente nella città di Foggia circa 16 milioni di euro per il cablaggio di oltre 45mila unità immobiliari. L’infrastruttura completa sarà composta da circa 123 km di rete interrata e 92 km di rete aerea, per un totale di 27mila km di cavi in fibra ottica.

I lavori dureranno circa 18 mesi. Ove possibile, verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare il più possibile l’impatto degli scavi sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità. Anche a Foggia, come già accade nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale.