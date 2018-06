Open Fiber arriva a Reggio Emilia: siglata la convenzione con il comune

Trentacinquemila chilometri di cavi in fibra ottica, fino a 1 Gigabit al secondo di connessione e circa 60mila abitazioni e imprese raggiunte: sono questi i numeri salienti della convenzione firmata dal Comune di Reggio Emilia con Open Fiber.

La rete, per la cui realizzazione è previsto un investimento di 23 milioni di euro da parte di Open Fiber, consentirà ai cittadini e alle imprese di navigare via internet a una velocità di connessione elevata, assicurando così il massimo delle performance. I lavori inizieranno nel mese di giugno e proseguiranno per i prossimi 18 mesi.

La copertura raggiunta con la nuova infrastruttura sarà pressoché totale su tutta l’area del tessuto urbano e raggiungerà anche le aree più periferiche di Roncocesi e Cavazzoli.

L’intervento di Open Fiber a Reggio Emilia si inserisce in un percorso avviato con l’accordo firmato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla società in house per lo sviluppo telematico Lepida spa con Open Fiber, insieme ad altre città emiliano-romagnole.

La convenzione tra Comune di Reggio Emilia e Open Fiber è stata presentata ieri, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, l’assessore ad Agenda digitale e Innovazione tecnologica Valeria Montanari e il responsabile Network & operations Area Nord di Open Fiber Roberto Gallo.

La convenzione siglata da Open Fiber con il Comune di Reggio Emilia stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013. Open Fiber utilizzerà, ove possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti (tubazioni dismesse di acqua e gas, sottoservizi, cunicoli, etc) per limitare il più possibile gli eventuali disagi per la comunità.

Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. Grazie alla fibra ottica case, condomini, ma anche scuole, uffici e strutture della Pubblica amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione migliorando così il rapporto con i cittadini. I benefici saranno evidenti anche per le imprese del territorio, che con il collegamento alla banda ultra larga potranno essere più produttive e competitive sul mercato.