Open Fiber ed AVM insieme per la fornitura di router Fritz!Box ai clienti FTTH

Open Fiber ha annunciato di aver siglato un accordo strategico con AVM per la fornitura dei router della linea Fritz!Box ai nuovi abbonati alla rete in fibra ottica FTTH. Nel comunicato di Open Fiber vengono anche stabiliti i modelli he potranno scegliere gli utenti.

Secondo quanto affermato, l’accordo siglato stabilisce che “tutti i partner di Open Fiber nella fornitura di servizi di connessione possano mettere a disposizione dei loro clienti un modem router FRITZ!Box, una linea di prodotto con prestazioni eccezionali in grado di offrire la miglior esperienza di navigazione possibile, anche in Wi-Fi”.

I clienti potranno inizialmente scegliere tra uno dei due prodotti di punta AVM: il FRITZ!Box 7590 ed il FRITZ!Box 7530.

Entrambi, pur rivolgendosi a due categorie diverse di clienti, utilizzano la rete Mesh ed includono delle funzionalità specifiche per lo smart working, che a causa della pandemia è sempre più utilizzato e diffuso, oltre che per lo streaming e gaming. Sono anche presenti delle funzioni ad hoc per ila telefonia ed il parental control, ma le due società hanno affermato che nei prossimi mesi la partnership si amplierà alle nuove soluzioni WiFi 6.

L'annuncio si aggiunge a quello relativo alla copertura in FWA di 117 comuni da parte di Open Fiber, un obiettivo che intende raggiungere entro un anno.