Open Fiber: la banda ultra larga da 1 Gbps arriva a Firenze

La fibra ultraveloce di Open Fiber è una realtà nelle case e nelle aziende cittadine. Anche Firenze, capitale mondiale della cultura, potrà beneficiare di un servizio indispensabile.

I lavori, che vedranno in totale la posa di oltre 2.000 km di fibra ottica con un investimento di 62 milioni di euro a carico dell’azienda, garantiranno ai fiorentini l’accesso a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH (Fiber To The Home) cioè con la fibra ottica che per la prima volta entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici.

I vantaggi di una connessione ultraveloce in una città rinomata in tutto il mondo per l’arte e la cultura saranno molteplici, e in particolar modo sarà rilevante l’impatto su turismo e pubblica amministrazione. Si va dal telelavoro alla videosorveglianza, dallo streaming online alla domotica ai servizi di Pubblica Amministrazione digitale.

La mission dell’azienda guidata da Elisabetta Ripa è garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree industriali, con l’obiettivo di realizzare una rete a banda ultralarga pervasiva ed efficiente per favorire il recupero di competitività del "Sistema Paese" e, in particolare, l'evoluzione verso l’"Industria 4.0". Una rete capillare in grado di fornire abbattere finalmente il digital divide in Italia.