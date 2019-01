Open Fiber: la fibra da 1 Gigabit arriva a Bollate e Rho

’hinterland di Milano è sempre più veloce grazie alla rete Fiber To The Home di Open Fiber: la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti aperto la vendibilità del servizio su fibra ultraveloce per le prime 11mila e 500 unità immobiliari complessive dei comuni di Bollate e Rho.

Gli utenti da oggi possono usufruire di una connessione rapida e a prova di futuro e beneficiare così di performance non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. Open Fiber ha infatti ultimato il cablaggio delle prime 5mila e 500 abitazioni di Bollate, e delle prime 6mila unità abitative del comune di Rho, che potranno così navigare ad una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit per secondo.

Il piano di Open Fiber per i comuni cintura di Milano prevede un investimento totale di oltre 70 milioni di euro, di cui circa 4 milioni per cablare le oltre 11mila unità immobiliari di Bollate, e circa 6 milioni per raggiungere in FTTH quasi 22mila case e uffici di Rho. Nelle scorse settimane la commercializzazione dei servizi è stata già avviata nei comuni di Bresso, Buccinasco, Cinisello Balsamo, Cornaredo, Corsico, Opera, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio.

L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una infrastruttura a banda ultra larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”. L’azienda sta accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese.