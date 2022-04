Open Fiber, la fibra ottica FTTH arriva in 32 nuovi comuni italiani: la lista

Pasqua porta con se un’importante novità per la fibra ottica FTTH targata Open Fiber. Come rilevato dai colleghi di Fibra.Click infatti, cresce la copertura della rete ultraveoce nel nostro paese, con 32 nuovi comuni che si aggiungono a quelli esistenti.

Di seguito la lista completa:

Cerveno (Lombardia)

Chiarano (Veneto)

Cinquefrondi (Calabria) (Parziale)

Coggiola (Piemonte)

Cortanze (Piemonte)

Foiano di Val Fortore (Campania)

Formigara (Lombardia)

Gazzo Veronese (Veneto)

Giffoni Valle Piana (Campania)

Latiano (Puglia)

Lercara Friddi (Sicilia)

Lombriasco (Piemonte

Montaldo Scarampi (Piemonte)

Oliena (Sardegna)

Palagianello (Puglia)

Pietra de’ Giorgi (Lombardia)

Polistena (Calabria)

Portula (Piemonte)

Prarostino (Piemonte)

Rocca Imperiale (Calabria)

Rodigo (Lombardia)

Ronago (Lombardia)

San Miniato (Toscana)

Santa Caterina dello Ionio (Calabria)

Sant’Urbano (Veneto)

Senigallia (Marche)

Soglio (Piemonte)

Tempio Pausania (Sardegna)

Valdilana (Piemonte)

Vallecorsa (Lazio)

Vicari (Sicilia)

Vittorito (Abruzzo)

Nessuna novità invece dal fronte FWA, per cui almeno al momento non sono registrate grosse novità in termini di estensione della copertura. I comuni in questione, come spiegato direttamente da FibraClick nel post pubblicato sul forum, rientrano nelle aree bianche a fallimento di mercato del paese (qui spieghiamo la differenza tra aree bianche nere e grigie del piano BUL).

Per tutte le informazioni su come verificare la copertura di Open Fiber, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Chiaramente la lista in questione riguarda la crescita di copertura per Open Fiber, e per i dettagli sulla vendibilità vi rimandiamo alle pagine dei singoli operatori telefonici ed al sito web di Open Fiber.