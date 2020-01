Open Fiber porta la fibra ottica da 1 Gigabit a Barletta, Molfetta e Bitonto

Open Fiber tramite un comunicato stampa diffuso oggi ha annunciato che Tiscali, Vodafone e Wind Tre hanno ufficialmente aperto la vendibilità dei servizi di fibra ottica FTTH in oltre 23mila unità immobiliari a Barletta, Molfetta e Bitonto, in cui è possibile navigare sul web ad 1 Gigabit.

La società guidata da Elisabetta Ripa ha anche sottolineato che nel corso dei prossimi mesi, grazie ad un investimento aggiuntivo di oltre 22milioni di Euro saranno coperte circa 73mila unità immobiliari nei tre centri pugliesi.

Le tre aziende partner che gestiscono al momento la vendibilità dei servizi nelle tre città sono Tiscali, Vodafone e Wind Tre. A Barletta sono state predisposte 8.700 unità immobiliari, a cui si aggiungono oltre 9mila abitazioni a Molfetta e circa 5.500 unità a Bitonto.

Gli utenti intenzionati ad usufruire della rete non dovranno fare altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito web di Open Fiber ed in caso di esito positivo basta contattare uno degli operatori partner e scegliere il piano tariffario preferito.

Open Fiber ha cablato le tre città del Tavoliere in modalità Fiber to the Home, il che vuol dire che porterà fin dentro casa degli utenti l'infrastruttura necessaria per accedere ad internet a 1 Gigabit al secondo.