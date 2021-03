Open Fiber spinge sull'acceleratore: arriva la fibra FTTH a 10 Gbps

Contestualmente all'annuncio di TIM sulla nuova fibra FTTH, è arrivata anche la comunicazione di Open Fiber che ha annunciato il lancio del nuovo servizio a 10 Gigabit per secondo simmetrici.

La nuova soluzione è disponibile per tutti gli operatori che si appoggiano alla rete Open Fiber, che potranno godere sull'intera rete nazionale del servizio di accesso broadband XGS-PON (10Giga simmetrico), che permette di raggiungere una velocità di accesso fino a 100 Gbps.

Le sperimentazioni della servizio risalgono ad oltre due anni fa nella zona di Milano, ma Open Fiber sottolinea che la sua introduzione non ha richiesto alcun intervento sulla rete passiva: è stato necessario solo un aggiornamento del terminale e dell'elettronica nelle centrali di Open Fiber, che sono nativamente predisposte per l'avvio del servizio.

“Ancora una volta Open Fiber si conferma campione tecnologico in grado di rispondere ed anticipare le esigenze del mercato della banda ultra larga, dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione, per lo sviluppo del Paese e per l’innovazione tecnologica. La scalabilità delle reti realizzate integralmente in fibra ottica è il vero punto di forza della nostra proposta commerciale. Il servizio a 10Gigabit/s è un altro traguardo che si aggiunge ai numerosi già raggiunti dall’azienda e ci permette di aprire nuovi scenari garantendo all’Italia un posto tra i Paesi tecnologicamente più avanzati nello scenario europeo e mondiale” ha affermato Simone Bonannini, Direttore Marketing e commerciale Open Fiber.