OpenAI, fino a 20mila Dollari per chi trova bug in Chatgpt

In attesa di capire quando arriverà GPT-5, OpenAI ha lanciato un nuovo programma di bug bounty per ricercatori di sicurezza ed hacker etici a livello globale, in collaborazione con BugCrowd che gestirà il processo di invio e ricompense per i partecipanti.

La startup fondata da Elon Musk ed attualmente gestita da Sam Altman ha annunciato una serie di incentivi a coloro che troveranno problemi di sicurezza nel proprio modello multimodale, che si baseranno sulla gravità e sull’impatto delle vulnerabilità, bug e difetti di sicurezza.

Si parte da 200 Dollari per i bug poco gravi per arrivare fino a 20mila Dollari per quelli più importanti.

Secondo la pagina bug bounty di OpenAI, l’invio avrà un tempo di consegna di circa tre ore e circa il 75% delle iscrizioni viene accettato o rifiutato entro questo lasso di tempo.

Tra i prodotti che rientrano nel programma bug bounty rientrano ChatGPT, le API di OpenAI ed il sito web di OpenAI. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, le 14 vulnerabilità presentate dai partecipanti hanno un premio medio di 1.287,50 Dollari, ed i tempi di validazione medi sono di circa due ore.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è iniziato l’esame delle proposte di OpenAI per sbloccare ChatGPT in Italia, dopo il ban imposto dal Garante per la Privacy qualche giorno fa.