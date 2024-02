OpenAI aggiungerà una filigrana nei metadati delle immagini generate da DALL-E 3

Solo qualche ora fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa alle etichette in arrivo sui social network di Meta per le immagini generate dell’intelligenza artificiale. Anche OpenAI farà lo stesso per le fotografie create con il suo modello DALL-E 3.

La società di Sam Altman, nello specifico, ha spiegato che aggiungerà delle filigrane ai metadati delle immagini man mano che le aziende implementeranno il supporto per gli standard della Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA).

In un post pubblicato sul blog ufficiale, la società afferma che le filigrane C2PA appariranno nelle immagini generate sul sito web di ChatGPT e sul’API per il modello DALL-E 3. Su mobile invece arriveranno entro il 12 Febbraio.

Le filigrane includeranno sia metadati invisibili che un simbolo CR visibile, che apparirà in alto a sinistra in ciascuna immagini. In questo modo le persone potranno verificarne la provenienza e lo strumento d’IA utilizzato per creare il contenuto attraverso siti web come Content Credentials Verify. Le filigrane non si applicheranno ovviamente ai video ed ai contenuti testuali generati.

OpenAI ha anche affermato che l’aggiunta dei metadati della filigrana alle immagini rappresenta un “effetto trascurabile sulla latenza e non influirà sulla qualità della generazione dell'immagine”, ed anzi spiega che aumenterà leggermente le dimensioni delle immagini per alcune attività.