OpenAI ammette: i tool per rilevare i testi scritti da IA per ora non funzionano

Mentre si discute dei progetti IA di Elon Musk, arrivano delle affermazioni non di poco conto da parte di OpenAI, l'organizzazione dietro ChatGPT. Infatti, quest'ultima ha indicato che nessun tool riesce attualmente a rilevare i testi scritti da IA. In parole povere, c'è un'ammissione relativa al fatto che questi strumenti non funzionano per ora.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, a fine agosto 2023 sul portale ufficiale di OpenAI sono state pubblicate delle "linee guida" per l'utilizzo dell'IA da parte dei docenti, visto che siamo in periodo di ritorno sui banchi di scuola. È proprio nell'ambito di queste ultime che viene approfondita la questione dell'utilizzo dei tool per rilevare i testi IA, visto anche il recente articolo del Washington Post in cui si citano casi di ingiuste accuse rivolte agli studenti da parte dei docenti.

Ebbene, per ora la conclusione a cui è arrivata la stessa OpenAI è che nessuno strumento di questo tipo "distingue in modo affidabile un contenuto generato dall'intelligenza artificiale da un contenuto effettivamente scritto da un essere umano". Insomma, di fatto risulta impossibile basarsi su questi tool, come d'altronde a livello generale non è quasi mai un bene basarsi su statistiche fornite da servizi di terze parti. Inoltre, OpenAI afferma che gli utenti dovrebbero evitare di chiedere a ChatGPT se un testo è scritto dall'intelligenza artificiale o meno, in quanto le risposte del chatbot non sarebbero basate sui fatti.

D'altronde, a metà 2023 OpenAI ha chiuso il suo tool per rilevare i testi IA, citando proprio la "poca precisione" di questo tipo di strumenti. Insomma, sembra proprio che il dibattito sull'intelligenza artificiale sia destinato a durare a lungo anche in questo ambito, nonostante Google abbia annunciato l'arrivo di watermark per le immagini, nonché in linea generale le grandi aziende coinvolte nel mondo IA stiano lavorando a soluzioni di questo tipo. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere.