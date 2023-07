OpenAI, le API GPT-4 disponibili per tutti: perchè è una notizia importante

OpenAI ha annunciato la disponibilità generale dell’ultimo modello multimodale GPT-4 tramite API a disposizione degli sviluppatori. Si tratta di un’ottima notizia, oltre che importante.

La società di Sam Altman spiega che “milioni di sviluppatori hanno richiesto l’accesso all’API GPT-4 da marzo e la gamma di prodotti innovativi che sfruttano GPT-4 cresce ogni giorno”, ma prevede anche un futuro in cui “i modelli basati su chat possano supportare qualsiasi caso d’uso”.

GPT-4 rappresenta l’ultima evoluzione dei modelli d’intelligenza artificiale targati OpenAI, ed è in grado di generare testo, codice, accettare input d’immagini e di testo. Secondo vari benchmark professionali ed accademici, il comportamento è a “livello umano” in quanto - analogamente ai precedenti modelli GPT - è stato addestrato utilizzando dati pubblicamente disponibili ma al contempo sono anche state migliorate le performance.

La comprensione delle immagini ancora non è disponibile per tutti gli utenti OpenAI, che lo sta testando solo con Be My Eyes. Con l’arrivo delle API di GPT-4, crescerà sicuramente in maniera importante il numero di applicazioni che potranno fare affidamento su questo modello, con conseguente utilizzo dei sistemi d’intelligenza artificiale.

Nel frattempo però, OpenAI ha creato un team per controllare la superintelligenza in quanto secondo le stime entro 10 anni potrebbe arrivare un’IA più intelligente degli umani.