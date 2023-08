OpenAI apre GPT 3.5 Turbo: porte aperte alle personalizzazioni

Importante passo in avanti per ChatGPT. OpenAI ha infatti annunciato che le aziende possono ora ottimizzare GPT-3.5 Turbo utilizzando i propri dati, per consentire al modello di eguagliare o superare GPT-4 in determinate attività. La società di Sam Altman ha anche spiegato che in autunno è prevista l’apertura anche di GPT-4.

Si tratta di un passo molto significativo: con questa novità le aziende potranno affinare ChatGPT per ottenere un modello più mirato per effettuare determinate attività. Di fatto, le società saranno in grado di creare un bot unico per offrire ai clienti risposte più precise ed in linea con i propri prodotti. OpenAI ha spiegato che gli addestramenti personalizzati dei chatbot saranno curati esclusivamente dalle aziende: una volta terminate tali operazioni, solo le singole società avranno la possibilità di gestire input ed output. Nessun dato, infatti, verrà utilizzato per addestrare modelli al di fuori di quelli aziendali.

I casi d’uso di questo sistema sono tanti: nel comunicato si fa riferimento al settore pubblicitario o a comunicazioni interne scritte dall’IA parzialmente.

OpenAI ha annunciato nuove funzioni per GPT-3.5 qualche mese fa. Il prezzo per GPT-3.5 è di $ 0,0080 per 1.000 token per la formazione, $ 0,0120 per 1.000 token per l'utilizzo dell'input e $ 0,0120 per 1.000 token di output del chatbot.