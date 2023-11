OpenAI blocca le iscrizioni a ChatGPT Plus: 'i nuovi utenti sono troppi'

Durante la prima conferenza per gli sviluppatori di ChatGPT, OpenAI ha lanciato GPT-4 Turbo, la nuova versione del Large Language Model dietro al suo Chatbot, e le IA testuali personalizzabili. Tuttavia, pare che le nuove funzioni abbiano avuto fin troppo successo, spingendo OpenAI a prendere una decisione drastica.

In un post su X, Sam Altman, il CEO di OpenAI, ha spiegato che la sua compagnia ha dovuto mettere in pausa le iscrizioni a ChatGPT Plus. La versione a pagamento di ChatGPT è anche quella più aggiornata e che presenta diverse funzionalità sperimentali, tra cui proprio GPT-4 Turbo e le IA personalizzabili di OpenAI.

Nello specifico, Altman ha scritto che "stiamo mettendo in pausa per un po' le nuove iscrizioni a ChatGPT Plus. L'impennata nell'uso di ChatGPT Plus dopo il Dev Day [la conferenza per sviluppatori del 6 novembre; ndr] ha superato le capacità dei nostri server e vogliamo assicurarci che tutti abbiano un'esperienza d'uso perfetta. Potete comunque pre-iscrivervi, attivando le notifiche che vi avviseranno quando le iscrizioni vere e proprie riapriranno".

L'inaspettato successo di ChatGPT Plus, in gran parte dovuto alle nuove feature lanciate a inizio novembre, potrebbe dunque aver causato il down di ChatGPT dell'8 novembre, arrivato proprio a ridosso del Dev Day e esteso su scala globale: la portata dell'evento, risolto in qualche ora dagli ingegneri di OpenAI, potrebbe indicare che già una settimana fa i server dell'azienda erano sotto stress per via dell'elevato numero di nuove iscrizioni.

Sfortunatamente, al momento non c'è una data per la riapertura delle iscrizioni a ChatGPT Plus, anche se possiamo immaginare che queste ultime torneranno disponibili nel giro di qualche giorno o, al più, di qualche settimana. Sembra invece che chi è già iscritto al programma a pagamento non subirà alcuna ripercussione dai cambiamenti implementati nelle scorse ore da OpenAI.