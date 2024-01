OpenAI cambia la policy di ChatGPT: scomparso il ban all'IA nell'industria della guerra

Mentre la querelle legale tra ChatGPT e il New York Times entra nel vivo, OpenAI è finita al centro delle critiche per un'altra mossa decisamente controversa. A quanto pare, infatti, le policy di uso di ChatGPT non vietano più gli utilizzi militari e legati al settore della guerra.

Il 23 marzo 2023, OpenAI ha pubblicato la politica d'uso di ChatGPT: si tratta di un documento piuttosto lungo, interamente accessibile dal web, che spiega come può essere utilizzato ChatGPT e quali utilizzi del chatbot sono invece vietati. Nella versione originale del testo, vi era un chiaro riferimento al fatto che l'"uso militare o legato alla guerra" dell'IA fosse proibito.

Il 10 gennaio, tuttavia, OpenAI ha aggiornato la policy ed eliminato la frase contro gli utilizzi bellici di ChatGPT. Il changelog ufficiale spiega che il cambiamento serve per "rendere la policy più chiara e offrire delle linee guida più specifiche per il servizio", ma secondo alcuni ciò potrebbe prefigurare un accordo tra OpenAI e una forza armata (magari l'esercito americano?) per l'impiego di ChatGPT nel settore bellico. La versione originale delle policy di ChatGPT è disponibile sull'Internet Archive.

A riportare la modifica sono stati i colleghi di The Intercept, che hanno spiegato che alcune limitazioni sull'uso di ChatGPT per fini bellici ancora esistono: per esempio, la policy impedisce l'utilizzo dei LLM per "qualsiasi azione che possa causare danni a terzi" o per "lo sviluppo e l'uso delle armi". Ciononostante, la rimozione del riferimento al settore della guerra ha generato l'allarme di molti osservatori internazionali, che temono che OpenAI inizi a collaborare con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per l'uso dell'IA in guerra.

Per esempio, Sarah Myers, il Managing Director dell'AI Now Institute, ha spiegato proprio a The Intercept che "visto l'utilizzo di sistemi IA per il targeting dei civili a Gaza, quello attuale è un momento decisamente delicato per rimuovere quelle parole dalle policy di servizio di OpenAI". La compagnia di Sam Altman, comunque, ha risposto che il documento "mira a creare una serie di principi universali facili da ricordare e da applicare, e un principio come 'non fare del male agli altri' può essere compreso più facilmente di una frase in cui citiamo apertamente le armi e l'industria bellica".