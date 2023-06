OpenAI alla Camera dei Deputati: 'ChatGPT sicuro ma sosteniamo l'UE sull'IA'

Anna Makanju, head of public policy di OpenAI, è stata ascoltata in audizione alla Camera dei Deputati Italiana, dove ha parlato non solo d’intelligenza artificiale ma anche del proprio chatbot.

La dirigente di OpenAi ha affermato che la sua società sostiene “la proposta europea sull’Intelligenza artificiale, crediamo che i governi democratici debbano regolare questo settore, non si può garantire che la tecnologia vada a vantaggio di tutti senza una cornice normativa”. La notizia arriva a pochi giorni dai rumor secondo cui OpenAI avrebbe cercato di ammorbidire l’AI Act Europeo.

Nell’audizione alla Camera, la dirigente ha rivendicato anche la sicurezza della propria app ed ha sottolineato che “non usiamo i dati per finalità commerciali, il nostro modello è sicuro, per impostare ChatGpt4 in maniera corretta abbiamo impiegato sei mesi”

Proprio i tema della privacy è centrale nella regolamentazione dei sistemi d’intelligenza artificiale, ma a tal proposito la dirigente della società americana ha sottolineato che “le informazioni vengono sfruttate solo per addestrare il chatbot e vengono cancellate dopo un massimo di 30 giorni”.

Ricordiamo che negli scorsi mesi ChatGPT è stato bloccato in Italia, salvo poi essere ripristinato qualche settimana dopo a seguito di un'interlocuzione tra la società di Sam Altman ed il Garante per la Privacy.