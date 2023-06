OpenAI ha cercato di 'ammorbidire' l'AI Act europeo: le rivelazioni del Time

Meno di una settimana fa, l'UE ha dato il via libera all'AI Act, che si propone di regolare l'Intelligenza Artificiale e le organizzazioni, le aziende e i centri studi che ne fanno uso. A quanto pare, però, OpenAI avrebbe cercato di condizionare Bruxelles nella promulgazione di una legge dai contenuti meno "pesanti" di quelli previsti in origine.

Il Time, infatti, spiega che, mediante un'attività di lobby a livello europeo, OpenAI avrebbe chiesto ai politici delle istituzioni comunitarie di proporre diversi emendamenti alla bozza dell'AI Act prima che essa fosse approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 14 giugno. Sempre il Time riporta che alcune delle modifiche richieste da OpenAI sarebbero infine state incorporate nella legislazione europea.

Quella della startup di Sam Altman è una posizione decisamente poco in linea con le precedenti dichiarazioni di OpenAI, con le quali l'organizzazione si diceva favorevole ad una regolamentazione dell'IA, anche stringente. Inoltre, a pochi giorni dall'approvazione dell'AI Act, proprio OpenAI ha fornito i dati dei suoi modelli IA al Governo inglese, cedendo su uno dei punti fermi della sua politica di trasparenza, che fino a metà giugno prevedeva il massimo riserbo nella diffusione del suo modello di Intelligenza Artificiale al fine di evitare la competizione sleale di altre aziende.

D'altro canto, dobbiamo ricordare che l'attività di lobby nelle istituzioni europee ha una connotazione molto meno negativa del termine "lobbismo" nel dizionario italiano: da sempre, infatti, partiti, organizzazioni non-governative, sindacati e aziende collaborano e influenzano l'UE per l'approvazione di norme con i piedi ben piantati per terra, realisticamente realizzabili e non troppo "pesanti" per chi le subisce. In questo caso, dunque, l'azione di OpenAI, volta a snellire alcune parti dell'AI Act, potrebbe anche avere dei risvolti positivi.

In particolare, sembra che OpenAI si sia battuta per ridurre il livello di rischio collegato a ChatGPT e DALL-E, che in una bozza originale dell'AI Act erano considerate "ad alto rischio", con una definizione che veniva estesa a tutti i General Purpose AI Systems (GPAIs). Nella sua versione definitiva, invece, la scala di rischio è più stratificata, presumibilmente proprio grazie all'attività di lobby della startup di Sam Altman e, secondo The Verge, di Google e Microsoft, che avrebbero a loro volta fatto pressioni sull'Unione Europea per una legislazione meno dura nei propri confronti.