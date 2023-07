OpenAI chiude il tool per rilevare i testi scritti da IA: 'poca precisione'

I più attenti tra di voi potrebbero ricordarsi del lancio, avvenuto a inizio 2023, del classificatore di testi IA di OpenAI. Ebbene, non è un segreto il fatto che quest'ultimo non abbia rappresentato la svolta a cui qualcuno pensava inizialmente, ma non esattamente tutti avrebbero scommesso su una chiusura del tool.

Eppure, sul portale ufficiale di OpenAI è comparsa una rapida aggiunta relativa al post di annuncio iniziale del tutto. In quest'ultima, notata solamente ora in modo importante, si legge che dal 20 luglio 2023 il classificatore di testi IA non è più accessibile. Non è chiaro se si tratti di una questione che si "risolverà" in breve tempo o meno, ma di certo la decisione non passa inosservata.

Questo anche perché il motivo fornito dalla stessa OpenAI riguarda la "scarsa accuratezza" nei rilevamenti da parte del tool. L'organizzazione ha già spiegato di essere al lavoro su metodi più precisi per rilevare quali sono effettivamente i testi scritti utilizzando un'intelligenza artificiale, nonché sull'implementare dei sistemi di feedback.

Inoltre, OpenAI si sta impegnando a realizzare dei tool per comprendere se anche contenuti audio o visivi sono realizzati da IA o meno. D'altronde, ricordiamo che l'organizzazione rientra tra le realtà che hanno promesso all'amministrazione Biden di adottare misure maggiormente concrete in ambito di sicurezza. Per intenderci, si sta facendo riferimento all'arrivo di watermark in ambito IA, dunque non sembra un caso il tempismo con cui OpenAI ha deciso di "mettere da parte" il classificatore di testi IA.