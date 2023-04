OpenAI contro il clone gratuito di ChatGPT: è la fine per GPT4Free?

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato della versione gratuita di ChatGPT chiamata GPT4Free, creata dallo sviluppatore Xtekky e rimasta disponibile per qualche giorno su GitHub. Come dice il nome, GPT4Free sfruttava una vulnerabilità delle API di OpenAI per permettere agli utenti di usare ChatGPT gratuitamente, senza pagare alcuna somma.

Ebbene, nelle scorse ore OpenAI ha chiesto il blocco di GPT4Free, inviando una lettera allo sviluppatore Xtekky nella quale viene chiesto di rimuovere il tool da GitHub e da qualsiasi altra repository o di aspettarsi un'azione legale della compagnia. Xtekky, che è uno studente di informatica di origini europee, ha spiegato a Tom's Hardware di essere convinto che GPT4Free non sia contro i termini di servizio di ChatGPT.

Per comprendere le posizioni dello sviluppatore, bisogna anzitutto capire come funziona GPT4Free. Al momento, l'unico modo per accedere a GPT-4 è quello di pagare per avere ChatGPT Plus o un'API di ChatGPT: il primo metodo è utile per gli utenti medi, mentre il secondo serve alle compagnie che desiderano sviluppare la propria IA basata su GPT-4.

Esistono però alcuni siti web che, pagando regolarmente le API di OpenAI, forniscono gratis la propria IA basata su GPT-4: questi ultimo sono, per esempio, Quora e You.com, ma anche CoCalc e Forefront. GPT4Free si limita a inviare le richieste dell'utente, inserite in un'UI simile a quella di ChatGPT, alla versione "brandizzata" di questi servizi gratuiti di GPT-4. Il risultato è che GPT4Free permette agli utenti di consultare ChatGPT con GPT-4 senza pagare un soldo.

In linea di massima, come spiega Xtekky, "un utente potrebbe arrivare allo stesso risultato semplicemente aprendo varie schede con siti diversi. La mia repository si limita a semplificare il processo". Lo sviluppatore si è anche detto aperto a rimuovere dal suo tool i riferimenti ai siti gratuiti citati poche righe sopra, a patto che siano questi ultimi a chiederlo, e non OpenAI. Al momento, comunque, OpenAI non ha ancora fornito risposte ufficiali alle dichiarazioni dello sviluppatore.